نمو معدلات التوظيف بالشركات القطرية يناير 2026

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 50.4 نقطة في يناير الماضي مقارنة بـ 50 نقطة في ديسمبر 2025، مشيرا إلى تحسن طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص في بداية العام 2026.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الأدني منذ ثالثة أعوام وأدنى من المتوسط على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بدء الدراسة في 2017.

أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات إلى استمرار أعداد الموظفين بالارتفاع وظل معدل استحداث الوظائف قويًا رغم انخفاضه إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر. ويعزى ارتفاع عدد الموظفين إلى نمو القدرة الإنتاجية ودعم المبيعات.

زيادة الرواتب

ورفعت الشركات القطرية الرواتب بمعدلات ملحوظة في يناير 2026، وارتفع معدل الرواتب إلى أعلى مستوى في 4 شهور. وظلت الضغوط علي التكاليف غير المتعلقة بالرواتب والأجور أدنى بدرجة كبيرة وارتفعت أسعار الشراء وإجمالي أسعار مستلزمات بدرجة طفيفة.

وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع بمعدل هو الأعلي منذ أغسطس 2025، سعيا إلي تشجيع الطلب.

توقعات إيجابية

وظلت توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي إيجابية خلال الأثني عشر خلال الـ12 شهر المقبلة.