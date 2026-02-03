الدفاع المدني في غزة يوقف عملياته بسبب نفاد الوقود ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء توقف عملياته بشكل كامل بعد نهاية مخزون الوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات الثقيلة المستخدمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة الطارئة في مختلف مناطق القطاع.

أفاد الجهاز في بيان صحفي بأن نفاد الوقود أدى إلى شلل تام في مهام حيوية منها انتشال الجثث من تحت الأنقاض وإزالة الأخطار وتأمين الطرق، لعدم قدرة المركبات على التحرك، مما يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أوضح الدفاع المدني أن العجز في الوقود يحول دون استجابة الطواقم لنداءات الاستغاثة خاصة في ظل المنخفضات الجوية التي تشهدها المنطقة، مما يزيد المخاطر على السكان الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة.

وأشار البيان إلى أن الأزمة تأتي نتيجة القيود المفروضة على دخول الوقود إلى القطاع، مما أفقد الجهاز القدرة على تأمين الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، وسط استمرار الحصار وتفاقم الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.



وفي ختام البيان، ناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود والمعدات اللازمة لاستئناف عمليات الإنقاذ والحفاظ على حياة المدنيين، محذراً من تفاقم كارثة إنسانية إذا استمرت الأزمة دون حل فوري.