قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي

استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آلية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور عبر الهاتف المحمول، باعتبارها إجراء أساسيا ضمن خطوات ترخيص السيارات، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية بدء العمل رسميا بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كبديل كامل للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق، الذي يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور

الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية

وأوضحت وزارة الداخلية أن إطلاق شهادة براءة الذمة الإلكترونية جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارات الداخلية والنيابة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى إنشاء منظومة ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، بما يضمن تبادل البيانات بشكل لحظي ودقيق.

ويتيح هذا الربط الإلكتروني إصدار شهادة براءة الذمة فور قيام المواطن بسداد جميع المخالفات المرورية المستحقة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وهو ما أسهم في استكمال تطبيق منظومة مرور بلا أوراق داخل وحدات المرور.

استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور

إلغاء شهادة المخالفات الورقية

وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الجديدة ألغت نهائيا التعامل بشهادة المخالفات الورقية، لتصبح جميع الإجراءات المرتبطة ببراءة الذمة إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى أي مستندات مطبوعة.

وبموجب النظام الإلكتروني الموحد، يتم إنهاء الإجراءات داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية أو من خلال بوابة مرور مصر، مع إتمام عمليات التحقق إلكترونيا، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمة، وتقليل فرص التلاعب، ورفع مستوى الدقة والشفافية.

خطوات استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيا
 

حددت وزارة الداخلية الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور إلكترونيا، والتي تبدأ بسداد جميع المخالفات المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، ثم الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.

وعقب تأكيد السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بشكل تلقائي، لتصبح متاحة للاستخدام دون الحاجة إلى تقديم أي مستند ورقي داخل وحدات المرور أو المنافذ المختلفة، حيث يجري التحقق منها مباشرة من خلال النظام الإلكتروني.

مزايا شهادة المخالفات الإلكترونية

وتوفر الشهادة الإلكترونية عددا من المزايا، من بينها الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات المرورية، إلى جانب تعزيز دقة البيانات والحد من محاولات التلاعب أو تعطيل الإجراءات، مع سهولة تطبيقها في وحدات المرور والموانئ والمنافذ المختلفة.

استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور

وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يواكب متطلبات التحول التكنولوجي، ويسهم في بناء منظومة خدمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في خدمة المواطنين.

مخالفات المرورية الشهادة الإلكترونية إلغاء شهادة المخالفات المخالفات براءة الذمة استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تصرف يومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر.. علامة صامتة تكشف خطرًا صحيا

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد