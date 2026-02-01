حمو بيكا: مراتي هي المتحكمة في مصروف البيت.. وبتصرف الفلوس على الأونلاين

حلّ حمو بيكا ضيفًا على برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا، وكشف خلالها عن جوانب جديدة من حياته الشخصية بلهجة عفوية وصريحة.

وقال بيكا إن زوجته هي المتحكمة في إدارة المصاريف في البيت، موضحا: “مراتي بتطلب حاجات أونلاين على الفيزا بتاعتي، وأنا مش قادر أتحكم في الموضوع دا، هي بتحب تشتري حاجات كتير على الإنترنت”.

حمو بيكا: “بناتي شبهي وحنينين عليّا”

وفي حديثه عن بناته، قال حمو بيكا إنه فخور بهن، وإنهن يشبهنه في الطباع، قائلا: “هما حنينين عليّا أوي”.

وتابع: “مش ندمان إن ما جبتش أولاد ذكور، بل بالعكس راضٍ تمامًا عن بناتي وبشوفهم نعمة كبيرة في حياتي”.

بيكا: “أنا رومانسي في البيت ومساعد لمراتي”

وأكد: “أنا رومانسي في البيت، وبحب أساعد مراتي في المطبخ، الحاجات البسيطة دي هي السبب في استقرار حياتي الزوجية”.