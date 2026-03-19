قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني لقاءًا وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى المجتمع المدني.

ونقل اللواء أح محمـد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالتعاون المستمر مع الشيوخ والعواقل فى مختلف المجالات لتحقيق حياة كريمة لأبناء شمال سيناء.

وأعرب الشيوخ والعواقل عن تقديرهم للجهود المخلصة التى تبذلها الدولة المصرية فى دعم عملية التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار ومهام لحماية الوطن وصون مقدساته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.