في واقعة تسميم الكلاب.. إخلاء سبيل سيدة دجلة بالمز بأكتوبر

قررت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عمار، وإشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل سيدتين بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهما، وذلك عقب ساعات من التحقيقات في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهما داخل كمبوند «دجلة بالمز» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث واجهت الطرف الأول اتهامات بتسميم الكلاب وإصابة جارتها، بينما واجهت الطرف الثاني اتهامات بالسب والقذف والتعدي بالضرب خلال مشاجرة بينهما.

بداية الواقعة حينما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية حادة وتعديًا بالأيدي بين الساكنتين في أحد الممرات السكنية بالمجمع، لتباشر قوة من مباحث قسم أول أكتوبر تحرياتها، والتي كشفت أن الخلاف بدأ باتهام إحدى السيدتين لجارتها بوضع مواد سامة للتخلص من الكلاب الضالة في أرجاء الكمبوند.

وفي المقابل، ادعت الطرف الأول في أقوالها أنها تعرضت لهجوم مباغت وسب وقذف وتعدٍ بدني من قِبل جارتها أمام المارة، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه اتهامات متبادلة للطرفين، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات المشاجرة وكيفية بدئها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.