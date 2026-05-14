هشام حنفي: الزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية.. واتحاد العاصمة سيعتمد على الاستفزاز

أكد هشام حنفي أن مواجهة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة للغاية، مشددًا على دعمه الكامل للفريق الأبيض من أجل التتويج باللقب القاري.

وقال حنفي خلال ظهوره ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي جمال الغندور إن اتحاد العاصمة سيعتمد على أسلوب استفزاز لاعبي الزمالك خلال المباراة، مؤكدًا أن الجماهير ستكون كلمة السر في دعم الفريق لتحقيق الفوز، مطالبًا معتمد جمال بإغلاق كافة الخطوط أمام الفريق الجزائري، خاصة مع خطورة اللاعب أحمد الخالدي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الزمالك يمتلك القدرة على تحقيق فوز كبير والتتويج بالكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الثنائي أحمد فتوح ومحمد إسماعيل هما الأفضل لشغل مركز بنتايج، فيما يرى أن شحاتة وعبدالله السعيد الأنسب لقيادة خط الوسط، كما تمنى الدفع بـسيف الجزيري في مركز رأس الحربة على حساب ناصر منسي أمام اتحاد العاصمة.

واختتم حنفي تصريحاته بالإشادة بفريق بيراميدز، مؤكدًا أنه يواصل تحقيق الإنجازات بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب زد إف سي.