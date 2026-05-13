اتصالات خليجية مكثفة.. رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وانعكاسات تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين الإمارات وقطر، وسبل تطوير مسارات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين.

وتأتي هذه المشاورات ضمن سلسلة اتصالات سياسية مكثفة يجريها رئيس الإمارات خلال الأيام الأخيرة، إذ تلقى الثلاثاء اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، جرى خلالهما بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتعاون المشترك مع كل من واشنطن والرياض.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم أمن واستقرار المنطقة.

وشهد الاتصال الإماراتي ـ الكويتي إدانة شديدة لما وصفته أبوظبي والكويت بـ"الأعمال العدائية" المنسوبة لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بعد حادثة التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأكدت الإمارات تضامنها الكامل مع الكويت، مشددة على أن أمن الكويت يمثل جزءاً أساسياً من أمن دول الخليج العربي، ومشيدة في الوقت ذاته بكفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية في إحباط المخطط والتعامل مع الحادثة.

