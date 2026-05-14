من الغربة إلى النجاح.. مهندس مصري يقترب من حلم سيليكون فالي في أمريكا

كشف المهندس مصطفى مبارك، الحاصل على 3 شهادات من جامعة كنتاكي بأمريكا تفاصيل رحلته إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سافر بمفرده في سن 17 عامًا وبحوزته ألف دولار فقط، رغم ضعف إجادته للغة الإنجليزية في البداية.

وقال خلال مداخلة عبر “زووم”، عبر فضائية اكسترا نيوز، أن أصعب التحديات لم تكن الدراسة، بل التأقلم مع المجتمع الأمريكي وفهم ثقافته، مشيرًا إلى أن الإصرار والاجتهاد ساهما في تخطي العقبات وتحقيق التفوق الأكاديمي.

وأشاد مصطفى بدعم أسرته له، فيما عبّر والده، الأستاذ مهدي مبارك، عن فخره بنجاح ابنه، مؤكدًا أن الثقة في الأبناء تصنع الفارق.

تأسيس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وكشف مصطفى عن طموحه للانتقال إلى “سيليكون فالي” بكاليفورنيا، من أجل تأسيس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والطاقة لتقديم حلول تكنولوجية تسهّل حياة الناس.