مصطفى مبارك: حصلت على 3 شهادات هندسية في وقت واحد وأسعى لتطوير الذكاء الاصطناعي

أكد مصطفى مبارك، الشاب المصري المقيم في الولايات المتحدة، أنه سافر عام 2022 وعمره 17 عامًا بإمكانات محدودة وطموح كبير، مشيرًا إلى أن ثقته بنفسه ودعم أسرته كانا الدافع الأساسي وراء رحلته التعليمية.

3 شهادات هندسية دفعة واحدة

وأوضح "مبارك" عبر برنامج "آخر النهار"، أنه نجح في الحصول على ثلاث شهادات بكالوريوس متزامنة في علوم الحاسب، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الكهربائية من جامعة كينتاكي الأمريكية، في إنجاز أكاديمي استثنائي يعكس قدراته العلمية.

الهدف: مواكبة تطور التكنولوجيا

وأشار إلى أن تعدد تخصصاته جاء بهدف مواكبة التغير السريع في قطاع التكنولوجيا، والاستعداد لبناء مشروعه الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

رسالة للشباب المصري

وشدد مصطفى مبارك على أهمية الإيمان بالنفس والعمل اليومي المستمر، مؤكدًا أن أي شاب مصري قادر على تحقيق النجاح إذا تمسك بحلمه واجتهد لتحقيقه.