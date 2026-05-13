هند الضاوي: أمريكا لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب على إيران

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن حرب إيران التي دخلتها الولايات المتحدة كانت تهدف في مرحلتها الأولى إلى القضاء على المشروع النووي الإيراني، بينما كان الهدف في الجولة الثانية وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط النظام الإيراني والقضاء على القدرات العسكرية والصاروخية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأهداف العسكرية المعلنة شملت القضاء على السلاح النووي واليورانيوم المخصب وإسقاط النظام، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن ترامب صرح بأنه قضى على القدرات النووية الإيرانية، لكنه في الوقت نفسه يطالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب، بينما ترفض طهران ذلك وتؤكد احتفاظها به وعدم تسليمه لأي جهة وسيطة أو لأمريكا أو أوروبا، وهو ما يعني استمرار امتلاك إيران للمخزون النووي.

وتابعت: "الصواريخ الباليستية تمثل القوة الضاربة والرادعة لإيران في الوقت الراهن، وأنها اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي كجزء من استراتيجيتها الدفاعية"، موضحة أن أمريكا لم تحقق أهدافها المعلنة في الحرب على إيران.