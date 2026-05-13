زعيم الجمهوريين بالشيوخ الامريكي: نريد تايوان مستقلة عن الصين

أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون جدلاً واسعاً بعد تصريحات أكد فيها أن الولايات المتحدة تريد رؤية تايوان “مستقلة عن الصين”، في موقف يُتوقع أن يزيد من حدة التوتر القائم بين واشنطن وبكين، وسط تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين القوتين العالميتين.

وجاءت تصريحات المسؤول الجمهوري خلال لقاء سياسي في واشنطن، حيث شدد على ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي لتايوان، معتبراً أن الجزيرة “شريك ديمقراطي مهم” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها يمثل أولوية للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وتُعد هذه التصريحات من بين أكثر المواقف الأمريكية وضوحاً بشأن مستقبل تايوان، في وقت تتمسك فيه الصين بمبدأ “الصين الواحدة”، وتعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، متعهدة بإعادتها “بكل الوسائل الممكنة”، بما في ذلك القوة إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تثير التصريحات ردود فعل غاضبة من جانب بكين، التي تعتبر أي دعم دولي لاستقلال تايوان تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية وتهديداً لوحدة أراضيها.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر في مضيق تايوان مع تكثيف الصين مناوراتها العسكرية قرب الجزيرة، بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري والسياسي لتايبيه، بما يشمل صفقات أسلحة وتعاوناً أمنياً متزايداً.

وتتبنى واشنطن رسمياً سياسة “الغموض الاستراتيجي”، التي تقوم على عدم توضيح ما إذا كانت ستتدخل عسكرياً في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني، إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية عكست توجهاً أكثر تشدداً تجاه بكين.

ويرى مراقبون أن تصريحات زعيم الأغلبية الجمهورية تأتي في سياق تصاعد الخطاب السياسي الأمريكي المناهض للصين، خصوصاً مع احتدام المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول ملفات الأمن القومي والتجارة والتكنولوجيا.

كما تعكس التصريحات مخاوف أمريكية متزايدة من تنامي النفوذ الصيني في منطقة آسيا، في ظل سعي واشنطن إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع حضورها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ.

في المقابل، تؤكد الصين مراراً أن قضية تايوان تمثل “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه، محذرة من أن أي خطوات تدعم استقلال الجزيرة قد تؤدي إلى مواجهة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويرى محللون أن مستقبل العلاقة بين واشنطن وبكين سيظل مرتبطاً إلى حد كبير بملف تايوان، الذي يُنظر إليه باعتباره أخطر بؤرة توتر بين البلدين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من احتمال انزلاق الأزمة إلى صدام مباشر بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.