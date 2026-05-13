الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ستارمر: الحكومة تعمل على بناء بريطانيا أقوى وأكثر عدلا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعمل على بناء “بريطانيا أقوى وأكثر عدلاً”، في إطار برنامج إصلاحي واسع يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وسط ضغوط متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة.

وجاءت تصريحات ستارمر خلال كلمة ألقاها في لندن، شدد فيها على أن الحكومة تسعى إلى إعادة الثقة بالمؤسسات البريطانية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، عبر حزمة من السياسات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقال ستارمر إن المرحلة الحالية تتطلب “قرارات جريئة وإصلاحات حقيقية” لضمان مستقبل أكثر استقراراً للأسر البريطانية، مؤكداً أن حكومته تركز على دعم الطبقة المتوسطة والعاملين، إلى جانب تقليص الفجوات الاجتماعية بين المناطق المختلفة في المملكة المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حكومته تعمل على تعزيز قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما “ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع عادل”، موضحاً أن الاستثمار في المدارس والمستشفيات يأتي ضمن خطة أشمل لتحسين الخدمات العامة التي تأثرت خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وفي الملف الاقتصادي، أكد ستارمر أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات جديدة وتوسيع فرص النمو، من خلال دعم الصناعات الحديثة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إضافة إلى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار داخل بريطانيا.

كما تعهد بمواجهة أزمة غلاء المعيشة التي أثقلت كاهل المواطنين، عبر سياسات تستهدف خفض الضغوط على الأسر وتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

