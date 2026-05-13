قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
إيران: نحتفظ بحق الرد على اعتقال رعايانا في الكويت
الإتحاد يهزم طلائع الجيش بأقدام محمود علاء في الدوري المصري
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبل
لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج
ترامب في بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ عام 2017 .. تفاصيل
بسمة وهبة تفتح النار على إعلانات التخسيس الوهمية: مضللة وتلعب بأحلام البشر
برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على صحراوي قنا
اتصالات النواب: حجب أكثر من 70 تطبيقا للمراهنات خلال الفترة الأخيرة
مخزونات النفط الأمريكية تسجل تراجعا أكبر من المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: الاستهلاك قد يتحول لإدمان نفسي سببه جوع المعنى وليس الحاجة

د. عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية
د. عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن عمليات الاستهلاك في حياة الإنسان في كثير من الأحيان لا تنبع من احتياج حقيقي، وإنما من مشاعر داخلية مكبوتة مثل الخوف والحزن والخوف من الفقد أو الفقر، والتي تتراكم داخل النفس دون معالجة.

وأوضح خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذه المشاعر غير المُعالجة قد تدفع الإنسان إلى الاستهلاك كوسيلة للهروب أو التخفيف المؤقت، لكنه لفت إلى أن هذا السلوك يكشف في أحيان كثيرة ما وصفه بـ«عورات النفس»، حيث يبحث الإنسان عن لحظة لذة سريعة تعطيه إحساسًا زائفًا بالراحة، ثم يعود بعدها إلى شعور أعمق من الإحباط.

وأضاف أن الاستهلاك قد يرتبط أيضًا بالحاجة إلى إثبات القيمة أمام الآخرين، سواء من خلال المظاهر أو المقتنيات أو حتى العلاقات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتحول إلى سلوك غير صحي يصل إلى استغلال العلاقات بهدف الشعور بالأهمية أو التعويض النفسي.

وأشار إلى أن المقارنات الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في تغذية هذا السلوك، حيث يشعر الإنسان أحيانًا بالنقص أمام الآخرين فيندفع نحو الشراء أو الاستهلاك لتعويض هذا الشعور، مؤكدًا أن الأمان الحقيقي لا يأتي من الأشياء، وإنما من المعنى والاتصال بالله.

وأكد أن هذا النمط قد يتطور في بعض الحالات إلى ما يشبه الإدمان، موضحًا أن ما يُعرف بـ«إدمان الشراء» يجعل الإنسان يكرر الاستهلاك ليس لحاجة بل للشراء ذاته، نتيجة اندفاعات كيميائية مؤقتة مثل إفراز الدوبامين، ثم يفقد نفس الإحساس تدريجيًا فيحتاج إلى المزيد.

ولفت بأن المشكلة الحقيقية ليست في نقص الأشياء، بل في ما سماه «جوع المعنى»، موضحًا أن الإنسان قد يمتلك ما كان يظنه مصدر سعادته، لكنه يكتشف أن القيمة الحقيقية ليست في المقتنيات بل في المعنى الذي يمنح الأشياء دفئها وارتباطها بالحياة.
 

عمرو الورداني الاستهلاك جوع المعنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

وفد من أئمة الهند يصل للقاهرة

وصول وفد من أئمة الهند للمشاركة في دورة دراسات شرعية حول السنة بالأزهر

أمين البحوث الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتي بولندا تعزيز الوعي الدِّيني

الدكتور عمرو الورداني

الدين لا يحارب الفرح.. عمرو الورداني يفسر قول الله «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد