البرازيل تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد اللحوم «مفاجئًا» وتطالب بإلغائه

قال سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي، بيدرو ميجيل دا كوستا إي سيلفا، إن قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد اللحوم من البرازيل؛ اعتباراً من سبتمبر المقبل شكّل "مفاجأة" لبرازيليا، مؤكداً أن بلاده تواصلت مع المفوضية الأوروبية بهدف إلغاء القرار.

وجاءت تصريحات السفير عقب يوم من تصويت لجنة من الخبراء الوطنيين في الاتحاد الأوروبي لصالح حظر استيراد اللحوم البرازيلية، على خلفية استخدام مضادات الميكروبات لتحفيز نمو الحيوانات.

واتُخذ القرار في سياق متزامن مع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" (البرازيل، باراجواي، أوروجواي، والأرجنتين) حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى تحرير تجارة المنتجات الزراعية.

وقال السفير البرازيلي - في تصريحات لشبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - "لقد فاجأنا القرار أمس"، مضيفاً أن البرازيل "بدأت حواراً فنياً مع المفوضية الأوروبية لإلغاء استبعادها من القائمة"، موضحاً أن وفده عقد اجتماعاً مع المديرية العامة للصحة في المفوضية للحصول على توضيحات بشأن القرار.

وأشار إلى أنه طلب من المفوضية الأوروبية إعادة إدراج البرازيل ضمن قائمة الدول الملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمضادات الميكروبات وسلامة الغذاء.