متحدث الحكومة: الأجهزة المعنية ستتولى الرقابة على الأسواق لضبط أي زيادة غير مبررة في الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة كثّفت استعداداتها؛ لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية في الأسواق لمواجهة زيادة الطلب خلال فترة العيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة وكل الأجهزة الرقابية؛ بهدف تكثيف الحملات على الأسواق والمجازر وضبط أي زيادات غير مبررة في الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ضمان ضخ كميات كافية من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ منظومة رقمية جديدة للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر تقنية الـ QR Code بمطار القاهرة الدولي، تمهيداً لتعميمها في مختلف المطارات المصرية.

استخراج التأشيرة إلكترونياً

وأوضح أن المنظومة تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات دخول السائحين من خلال التحول من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي يتيح استخراج التأشيرة إلكترونياً قبل الوصول أو فور الوصول عبر تطبيقات الهاتف والأجهزة المخصصة داخل المطارات.

