الحمصاني: خطوات متقدمة نحو منظومة دعم نقدي وتوجيه الدعم لمستحقيه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة، من خلال استخدام أساليب وآليات حديثة في إدارة وتوزيع الدعم.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الوزارات المعنية قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد هذه المنظومة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن موعد رسمي لإطلاقها، بعد الانتهاء من وضع المعايير والضوابط الخاصة بها.

نظام الدعم العيني

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومعايير محددة لتحديد الفئات المستحقة، في إطار التوجه نحو الانتقال التدريجي من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي.