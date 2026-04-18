الحمصاني : استثمارات التريليون جنيه في القاهرة الجديدة رسالة ثقة عالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة للمشروع العمراني المتكامل في القاهرة الجديدة يعكس رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن الاقتصاد المصري يتمتع بعوامل قوية للصمود والنمو، في ظل رؤية حكومية مستقرة وطويلة المدى.

مناخ الاستثمار داخل مصر

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات تُقدَّر بتريليونات الجنيهات في هذا التوقيت يُعد مؤشرًا قويًا على ثقتهم في مناخ الاستثمار داخل مصر، مؤكدًا أن "رأس المال جبان"، وبالتالي فإن توجهه نحو السوق المصري يعكس مستوى الأمان والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل امتدادًا لسياسة الدولة في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره في قيادة التنمية، بما يواكب خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على المشروعات العمرانية، بل ستشهد توسعًا كبيرًا في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأضاف أن هذه التوسعات تستهدف إنشاء قاعدة صناعية ولوجستية متكاملة قادرة على خدمة الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وسلاسل الإمداد.

تدفقات استثمارية ومشروعات كبرى

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده البلاد من تدفقات استثمارية ومشروعات كبرى يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير.