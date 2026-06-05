دبلوماسي سابق: مصر لا تقبل أي تهديد للدول العربية والأمن القومي العربي لا يتجزأ

قال السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية الراهنة اتسم بالثبات منذ بداية الأزمة، موضحاً أن القاهرة، رغم رفضها الواضح للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لا يمكن أن تقبل أو تتسامح مع أي تهديد يطال دولاً عربية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمن القومي العربي لا يقبل التجزئة، وأنه لا يمكن الحديث عن تهديد إسرائيلي دون التطرق إلى التهديد الإيراني، مشيراً إلى حرص مصر المبكر على تأكيد هذه المعاني وإظهار تضامنها مع أشقائها العرب.

وتابع، أن عدداً من التقديرات المطروحة بشأن الأوضاع الإقليمية تتسم بالدقة، لافتاً إلى أن البعد الداخلي الإسرائيلي وعقلية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثلان عاملاً أساسياً في استمرار حالة الحرب، في ظل سعيه إلى مواصلة الصراع للتغطية على إخفاقه في تحقيق أهدافه، مؤكدًا، أنّ إسرائيل نظام عنصري توسعي يستخدم الحرب وسيلة للبقاء، ومشيرًا إلى أن هذه تمثل جوهر الإشكالية القائمة.