أيمن أشرف: ودية البرازيل الاختبار الأهم قبل كأس العالم 2026

أكد أيمن أشرف أن منتخب مصر حقق العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال مواجهته الودية الأخيرة أمام روسيا، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي للفراعنة سيكون خلال المباراة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والتي تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

استفادة فنية وبدنية من مواجهة روسيا

وأوضح أيمن أشرف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استفاد بشكل كبير من مباراة روسيا، حيث ساهمت في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين ومنحت الجهاز الفني فرصة لمتابعة مستوى العناصر المختلفة قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.

وأشار إلى أن مثل هذه المباريات الودية تمنح اللاعبين فرصة لاكتساب المزيد من الانسجام والتفاهم داخل الملعب، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا قبل خوض منافسات قوية بحجم كأس العالم.

البرازيل بروفة المونديال الأخيرة

وشدد نجم المنتخب السابق على أن مواجهة البرازيل ستكون أكثر أهمية من الناحية الفنية، نظرًا لقوة المنافس وما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرات كبيرة على الساحة الدولية.

وأضاف أن المباراة ستكون بمثابة البروفة الحقيقية والأخيرة للفراعنة قبل ضربة البداية في المونديال، متوقعًا أن يعتمد الجهاز الفني على التشكيل الأساسي والعناصر الرئيسية من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية ممكنة قبل انطلاق البطولة.

وفي حديثه عن قرعة كأس العالم 2026، أبدى أيمن أشرف تفاؤله بمسار منتخب مصر في دور المجموعات، مؤكدًا أن ترتيب المباريات يمنح المنتخب فرصة جيدة لتحقيق بداية قوية أو تصحيح المسار مبكرًا حال التعثر.

وأوضح أن مواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الأولى قد تكون عاملًا إيجابيًا، إذ تتيح للفريق التعامل بشكل أفضل مع المباراتين التاليتين وفقًا لنتيجة اللقاء الافتتاحي.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الظهور بصورة مشرفة في كأس العالم، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات قوية خلال مشوارهم في البطولة العالمية