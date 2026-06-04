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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: أبو ريدة تدخل لحصول مدرب أحمال منتخب مصر على تأشيرة دخول أمريكا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

علّق الناقد الرياضي أحمد جلال على الضجة المثارة بشأن مسألة سفر الصحفيين ضمن بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة، ضاربًا المثل ببعثتي المغرب والبرازيل.

وقال أحمد جلال، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، «مدرب أحمال منتخب مصر وهو أرجنتيني الجنسية فشل مرتين في استخراج تأشيرة السفر إلى أمريكا من بلاده»، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة تدخل فورًا للحصول على تأشيرة دخول أمريكا لمدرب أحمال منتخب مصر.

وأضاف جلال أن «بعثة منتخب البرازيل التي سافرت إلى أمريكا تضم 88 شخصًا وبعثة المغرب المسافرة من المملكة تضم 60 صحفيًا».

وأشار جلال إلى أن منتخب جنوب أفريقيا عانى في سفر 20 فردًا من أفراد البعثة من اللاعبين، وتأخر سفر منتخب جنوب أفريقيا رغم أن منتخب الأولاد سيخوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

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