هاني رمزي: منتخب مصر لم يستفد فنيًا من ودية روسيا.. والبرازيل الاختبار الحقيقي

أكد هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني لم يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة من مواجهة روسيا الودية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مباراة البرازيل المقبلة ستكون الاختبار الأقوى للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

المنتخب الوطني

وقال هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن مستوى المنتخب الروسي لم يساعد الجهاز الفني على تحقيق المكاسب الفنية المرجوة من المباراة.

وأضاف: "أرى أن المنتخب الوطني لم يحقق أكبر استفادة من لقاء روسيا الأخير بسبب مستوى المنافس، خاصة عند مقارنته بالمباراتين الوديتين أمام السعودية وإسبانيا، والمكسب الوحيد الذي خرجنا به من المباراة هو ظهور مصطفى زيكو بشكل جيد".

وأوضح رمزي أن المكاسب الفنية للمنتخب من المباراة كانت محدودة، مؤكدًا أن مواجهة البرازيل ستكون فرصة مثالية لقياس مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات المونديال.

وتابع: "لقاء البرازيل يمثل تحديًا قويًا واختبارًا حقيقيًا للمنتخب قبل نهائيات كأس العالم، فالمنتخب البرازيلي يمتلك عناصر مميزة ونجومًا في جميع المراكز، وبالتأكيد سيحقق منتخب مصر استفادة فنية أكبر من هذه المواجهة".

وأعرب نجم الفراعنة السابق عن أمنيته بخروج المباراة دون إصابات، حتى يتمكن الجهاز الفني من خوض منافسات كأس العالم بكامل عناصره الأساسية.

كما استعاد هاني رمزي ذكرياته مع مواجهة البرازيل خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن رهبة مواجهة منتخب بحجم البرازيل أثرت على أداء اللاعبين في الشوط الأول.

وقال: "في مواجهة البرازيل بالأولمبياد لم نقدم المستوى المنتظر خلال الشوط الأول بسبب رهبة بعض اللاعبين من اسم المنافس وقيمته الكبيرة".

وأضاف: "خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لم يكن حديثي مع اللاعبين فنيًا بقدر ما كان نفسيًا، حيث أكدت لهم أننا نمتلك إمكانيات أفضل بكثير مما ظهرنا عليه داخل الملعب".

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن رد فعل اللاعبين كان إيجابيًا، موضحًا أن المنتخب قدم أداءً مختلفًا في الشوط الثاني وكان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي، وهو ما يعكس أهمية الجانب النفسي في مثل هذه المواجهات الكبرى.