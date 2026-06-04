قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عقد قرانه.. ممر شرفي لعمر مرموش في معسكر منتخب مصر بأمريكا
هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على الطريقة الشرعية
اختنقت بسبب قشر اللب.. إنقاذ حياة طفلة 6 سنوات في بورسعيد
للمرة الأولى.. النواب الأمريكي يقر مشروعاً للحد من صلاحيات ترامب بحرب إيران
ترامب: الاتفاق مع إيران بات قريباً والمفاوضات تحقق تقدماً كبيراً
طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي
هشام نصر: لم تُسجّل أي عقوبة تأديبية ضد الزمالك.. وصلاح مصدق لاعب مؤدب
تحرك جنائي من أسرة الطالبة.. تطورات جديدة في واقعة موظف تعليم القليوبية
في انتظار الحسم.. كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده
90 ألف متر.. متحدث الرياضة يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في ميت عقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: منتخب مصر لم يستفد فنيًا من ودية روسيا.. والبرازيل الاختبار الحقيقي

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
باسنتي ناجي

أكد هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني لم يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة من مواجهة روسيا الودية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مباراة البرازيل المقبلة ستكون الاختبار الأقوى للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

المنتخب الوطني 

وقال هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن مستوى المنتخب الروسي لم يساعد الجهاز الفني على تحقيق المكاسب الفنية المرجوة من المباراة.

وأضاف: "أرى أن المنتخب الوطني لم يحقق أكبر استفادة من لقاء روسيا الأخير بسبب مستوى المنافس، خاصة عند مقارنته بالمباراتين الوديتين أمام السعودية وإسبانيا، والمكسب الوحيد الذي خرجنا به من المباراة هو ظهور مصطفى زيكو بشكل جيد".

وأوضح رمزي أن المكاسب الفنية للمنتخب من المباراة كانت محدودة، مؤكدًا أن مواجهة البرازيل ستكون فرصة مثالية لقياس مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات المونديال.

وتابع: "لقاء البرازيل يمثل تحديًا قويًا واختبارًا حقيقيًا للمنتخب قبل نهائيات كأس العالم، فالمنتخب البرازيلي يمتلك عناصر مميزة ونجومًا في جميع المراكز، وبالتأكيد سيحقق منتخب مصر استفادة فنية أكبر من هذه المواجهة".

وأعرب نجم الفراعنة السابق عن أمنيته بخروج المباراة دون إصابات، حتى يتمكن الجهاز الفني من خوض منافسات كأس العالم بكامل عناصره الأساسية.

كما استعاد هاني رمزي ذكرياته مع مواجهة البرازيل خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن رهبة مواجهة منتخب بحجم البرازيل أثرت على أداء اللاعبين في الشوط الأول.

وقال: "في مواجهة البرازيل بالأولمبياد لم نقدم المستوى المنتظر خلال الشوط الأول بسبب رهبة بعض اللاعبين من اسم المنافس وقيمته الكبيرة".

وأضاف: "خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لم يكن حديثي مع اللاعبين فنيًا بقدر ما كان نفسيًا، حيث أكدت لهم أننا نمتلك إمكانيات أفضل بكثير مما ظهرنا عليه داخل الملعب".

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن رد فعل اللاعبين كان إيجابيًا، موضحًا أن المنتخب قدم أداءً مختلفًا في الشوط الثاني وكان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي، وهو ما يعكس أهمية الجانب النفسي في مثل هذه المواجهات الكبرى.

المنتخب الوطني الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم

الزمالك

أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

محمد حماقى

حماقي يحصد الأرقام القياسية على أنغامي.. 15 مليون استماع وسيطرة على قوائم الأكثر استماعا

الفنانة شذى

شذى: عشت سنوات من الاكتئاب.. وأعيش قصة حب جديدة

بالصور

أعراض تلف الكلى.. والأطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها

اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها
اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها
اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها

التهاب المعدة وارتجاع المريء.. أعراضه وكيف يمكنك التخلص منه

التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد