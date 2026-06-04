عصام سالم: منتخب مصر سيتأهل في وصافة مجموعته بكأس العالم خلف بلجيكا

أكد الناقد الرياضي عصام سالم ثقته في قدرة منتخب مصر على تخطي حاجز دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أتوقع تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة السابعة خلف بلجيكا التي ستتصدر المجموعة».

وأردف قائلًا: «منتخب إيران من القوى العظمى في قارة آسيا ولكن على الورق منتخب مصر أفضل من منتخبي إيران ونيوزيلندا».

وفي سياق آخر، قال سالم: «لن نستمتع بكأس العالم إلا من دور الـ16 بسبب الزيادة في عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأنا متحفظ على هذه الزيادة».

وأضاف قائلًا: «هناك تعديلات جديدة أدخلها الفيفا في قوانين كرة القدم ستُطبق في كأس العالم في رأيي أنها زيادة عن اللزوم ».