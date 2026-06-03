منتخب مصر بالزي الأبيض أمام بلجيكا.. والأحمر في مواجهتي نيوزيلندا وإيران بالمونديال

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اللقاء الافتتاحي في المجموعة السابعة أمام نظيره البلجيكي، بتاريخ 15 يونيو الحالي على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل بالزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر الفاتح.

أما في المواجهتين الثانية أمام منتخب نيوزيلندا التي تقام على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 22 من نفس الشهر والمباراة الثالثة التي يعود فيها إلى سياتل لمواجهة منتخب إيران بتاريخ 27 يونيو ’ فيلعب بالزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء ’ فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل في لقاء نيوزيلندا والطاقم الأزرق الفاتح في لقاء إيران.

في السياق نفسه، تقرر أن يرتدي طاقم تحكيم لقاء مصر وبلجيكا الزي الأصفر ’ على أن يرتدي حكام لقاءي نيوزيلندا وإيران الطاقم الأسود.