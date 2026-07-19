قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة القتـلى جراء اندلاع حريق بحانة في بانكوك إلى 34 شخصا
بعد مصرع وإصابة عمال في بيارة صرف صحي .. بيان من جهاز مدينة السادات
الدعم النقدي.. هل يضمن وصول الدعم كاملًا للمستحقين؟ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يوضح
فرج عامر يشيد بزوجة محمد صلاح: ماجي صادق الأقرب إلى قلوب المصريين
وكيل أول مجلس الشيوخ: مخرجات زيارة الرئيس لتنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإفريقي
الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد قتلى قواتنا إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران
بيزيرا يقترب من ارتداء قميص شيكابالا في الموسم المقبل
أتلتيكو مدريد يحقق رقما تاريخيا قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
صدمة بالوسط الفني.. رحيل أحمد جلال عبد القوي بعد تدهور حالته الصحية.. ما سبب الوفاة؟
ليلة كتابة التاريخ والأرقام القياسية.. ماذا ينتظر الأرجنتين حال التتويج بكأس العالم 2026؟
أسباب إسقاط الجنسية المصرية.. ماذا يقول القانون؟
ليس كأس العالم فقط.. نهائي الأرجنتين وإسبانيا قد يحسم سباق الكرة الذهبية 2026 بين ميسى ولامين يامال .. القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث معوقات العمل بوادي دارا ويوجه بسرعة إزالة العقبات لدعم التنمية الزراعية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية وادي دارا الزراعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل بالوادي، وبحث آليات تذليلها، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم مشروعات التنمية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

حضر الاجتماع هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمود عبد العاطي، مدير عام مديرية الزراعة، والدكتورة رشا صلاح، مدير عام مديرية الطب البيطري، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير النشاط الزراعي والخدمي بوادي دارا بمدينة رأس غارب، إلى جانب مناقشة المعوقات التي تواجه الجمعية وسبل التعامل معها وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ البحر الأحمر إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين عرضوا أبرز التحديات التي تواجه العمل، والمطالب اللازمة لدعم النشاط الزراعي وتحسين الخدمات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتوافرة بالمنطقة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والجمعيات الزراعية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تحد من فرص التنمية.

ووجّه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة جميع المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، وإعداد الحلول المناسبة لها، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع جمعية وادي دارا، بما يضمن تنفيذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للمشروعات الزراعية والتنموية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جهود التنمية الشاملة بمدينة رأس غارب، بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

زيزو

شريف عبد المنعم: حسين الشحات أفضل من زيزو.. ولاعب الأهلي في حتة تانية

بن رمضان

الحسين عموتة يغلق الباب أمام رحيل بن رمضان عن الأهلي

ميسي ولامين يامال

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

بالصور

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد