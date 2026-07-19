محافظ البحر الأحمر يبحث معوقات العمل بوادي دارا ويوجه بسرعة إزالة العقبات لدعم التنمية الزراعية

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية وادي دارا الزراعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل بالوادي، وبحث آليات تذليلها، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم مشروعات التنمية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

حضر الاجتماع هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمود عبد العاطي، مدير عام مديرية الزراعة، والدكتورة رشا صلاح، مدير عام مديرية الطب البيطري، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير النشاط الزراعي والخدمي بوادي دارا بمدينة رأس غارب، إلى جانب مناقشة المعوقات التي تواجه الجمعية وسبل التعامل معها وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ البحر الأحمر إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين عرضوا أبرز التحديات التي تواجه العمل، والمطالب اللازمة لدعم النشاط الزراعي وتحسين الخدمات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتوافرة بالمنطقة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والجمعيات الزراعية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تحد من فرص التنمية.

ووجّه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة جميع المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، وإعداد الحلول المناسبة لها، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع جمعية وادي دارا، بما يضمن تنفيذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للمشروعات الزراعية والتنموية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جهود التنمية الشاملة بمدينة رأس غارب، بما يحقق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.