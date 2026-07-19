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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دليلك للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي 2026.. المواعيد وأماكن التقديم

المعهد الفني الصحي الشرطي
المعهد الفني الصحي الشرطي
خالد يوسف

يُعد المعهد الفني الصحي للشرطة صرحاً علمياً وتقنياً متكاملاً، يهدف إلى إعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات وزارة الداخلية في مختلف التخصصات الطبية المعاونة والخدمات الفنية الحيوية التي لا غنى عنها في المنظومة الأمنية، حيث يمثل الانضمام لهذا المعهد فرصة استثنائية للشباب والفتيات الطامحين في بناء مسار مهني واعد، يجمع بين التميز العلمي والعمل في مؤسسة عريقة تخدم المجتمع وتحافظ على سلامته، ومع اقتراب موسم التقديم لعام 2026، تتزايد التساؤلات حول المعايير الدقيقة للقبول، والتخصصات المتاحة، والخطوات الإجرائية اللازمة لضمان حجز مكان ضمن هذه النخبة الفنية، مما يجعل هذا الدليل مرجعك الأساسي للتعرف على كافة الشروط والضوابط المعتمدة لضمان قبول طلبك واجتياز مراحل الاختبارات بنجاح.

المعهد الفني الصحي الشرطي

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب، من الذكور والإناث، للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية في محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد كوادر طبية وفنية متميزة للمساهمة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة لرجال الشرطة وأسرهم.

شروط التقديم في المعهد الفني الصحي الشرطي

وحددت الوزارة عددًا من الشروط العامة والضوابط الصارمة التي يجب توفرها في المتقدمين للقبول بهذه المعاهد، وتأتي في الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 18 عامًا وألا يزيد على 25 عامًا في أول أكتوبر 2026.

- ألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن على ناتج معادلة الطول - 100، مع السماح بزيادة أو نقص لا يتجاوز 10 كيلوجرامات.

- الحصول على الثانوية العامة «شعبة علمي علوم» أو الثانوية الأزهرية «القسم العلمي» بأي عام دراسي سابق، بنسبة لا تقل عن 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 65%.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها نهائيًا، وذلك في الحالات التي ينطبق عليها الشرط.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو حكم نهائي.

- اجتياز شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

- الإقرار بالعمل في أي موقع شرطي وفقًا لاحتياجات العمل.

- كما يشترط على المتقدم أثناء الكشف الطبي تقديم أشعة عادية حديثة على الصدر، مرفقًا بها تقرير صادر من أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية.


مواعيد وأماكن التقديم

وفيما يتعلق بمواعيد وأماكن التقديم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، أكدت وزارة الداخلية أن عملية سحب كراسات الالتحاق تبدأ رسميًا من اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الخميس 27 أغسطس المقبل، مما يتيح فترة زمنية كافية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

أماكن سحب كراسات الشروط

ولتسهيل إجراءات التقديم والحد من التكدس، خصصت الوزارة منافذ محددة ومجهزة لسحب كراسات الشروط والمواصفات بمستشفيات هيئة الشرطة المنتشرة في عدة محافظات رئيسية.

ويمكن للراغبين التوجه إلى مستشفى شرطة مدينة نصر بالقاهرة، ومستشفى شرطة طنطا بالغربية، ومستشفى شرطة الإسكندرية، بالإضافة إلى مستشفى شرطة أسيوط لخدمة أبناء محافظات الصعيد.ويخضع الطلاب عقب ذلك لسلسلة من الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية المقررة لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة للالتحاق بهذا الصرح الفني الصحي.

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