بفستان زفاف ملفت..ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

نشرت الفنانة ريم عامر، الشابة وهي تستعد للاحتفال بحفل زفافها، وسط أجواء مبهجة.

وظهرت ريم عامر ، بفستان زفاف ابيض اتسم بستايل الكب انيق و ملفت خطفت به الانظار.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.