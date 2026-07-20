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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوال الزغبي تتألق في تونس .. وتستعد لإصدار جديد

نوال الزغبي
نوال الزغبي
قاسم

سجلت النجمة نوال الزغبي عودة قوية إلى تونس، حيث أحيت حفلاً جماهيرياً على مسرح Cité des Sciences، وسط حضور تجاوز 3000 شخص، وذلك بعد غياب عن إحياء الحفلات في تونس.
 

قدمت نوال خلال الأمسية باقة من أشهر أغنياتها التي صنعت مسيرتها الفنية، إلى جانب عدد من أغاني ألبومها الأخير "يا مشاعر" ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معها الكلمات وصفق بحرارة طوال الحفل، في أجواء غلب عليها الحماس والحنين، لترسم واحدة من أجمل سهرات صيف تونس.

يأتي هذا الحفل ضمن النشاط الفني المكثف الذي تعيشه نوال الزغبي خلال موسم الصيف، إذ تستعد لإحياء أمسيتين مرتقبتين خلال شهر آب، الأولى في 14 أغسطس في الساحل الشمالي ضمن مهرجان المسرح الروماني، فيما تحيي في 28 أغسطس حفلاً ضمن فعالية "كاسيت 3" في الأردن، حيث ستقدم مجموعة من الأغنيات التي شكّلت علامات فارقة في مسيرتها، واستقرت في ذاكرة الجمهور العربي.
 

على صعيد الإصدارات، تضع نوال الزغبي اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة، تمهيداً لإطلاقها قبل انطلاق حفلاتها المقبلة، على أن تكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل العمل.

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