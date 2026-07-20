لفتة إنسانية.. خالد الغندور يحث على الرفق بحيوانات الشارع في حر الصيف

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة انسانية، لمتابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حيوانات الشارع في حر الصيف.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مش بلوجر ولا محتاج شهرة ولا بتاع لقطة انا محتاج الناس تعمل مثلي واكون سبب ان ناس تنزل الشوارع في عز الحر وتشرب وتأكل الكلاب وتحن عليهم والثواب عند ربنا والنيات بيعرفها ربنا مش البشر ولا يهمني تعليق البشر ولكن يهمني افعال البشر واكون قدوة ليهم في عمل الخير".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور إن الأخبار المنتشرة عن الاتفاق على خوض فريق الزمالك معسكرًا خلال فترة الإعداد في تركيا غير صحيحة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"الزمالك سيدخل معسكرًا محليًا في العاصمة الإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة".

تابع :"موقف المعسكر الخارجي غير واضح حتى الآن، النادي تلقى في وقت سابق ثلاثة عروض لاستضافة معسكر الفريق، في تركيا أو إسبانيا أو السعودية، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن".