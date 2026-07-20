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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واشنطن تضرب شبكات البث غير القانوني لمونديال 2026 بمصادرة ألف نطاق إلكتروني

واشنطن تضرب شبكات البث غير القانوني لمونديال 2026 بمصادرة ألف نطاق إلكتروني
واشنطن تضرب شبكات البث غير القانوني لمونديال 2026 بمصادرة ألف نطاق إلكتروني
أ ش أ

 أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم مصادرة أكثر من ألف نطاق إلكتروني كان يبث نهائيات كأس العالم "مونديال 2026"، في انتهاك صارخ لقوانين النشر الأمريكية.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الإثنين/- أن عملية المصادرة شملت إغلاق اكثر من 400 موقع إلكتروني بنهاية الشهر الماضي، مُضيفة أن هذه الخطوات جاءت بناء على تحقيقات أجراها مكتب تحقيقات الأمن الداخلي التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في واشنطن، بالتعاون مع المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية.
وأكد البيان أن الجهود المستمرة من أجل مصادرة أكثر من ألف نطاق إلكتروني مخصص للبث غير القانوني لمباريات كأس العالم يؤكد التزام الإدارة بحقوق الملكية الفكرية و بإنجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم 2026".
وصرح نائب المدير التنفيذي المساعد لمكتب تحقيقات الأمن الداخلي ماثيو ميلهولين، قائلاً: "إن بث المحتوى من مواقع إلكترونية غير مشروعة يُعرض أجهزتك لمخاطر غير معروفة، فالقراصنة الذين يديرون هذه المنصات غير المصرح بها لديهم فعليًا الاستعداد لخرق القانون عبر بث مباريات كأس العالم المحمية بحقوق النشر، وقد يخططون أيضًا لزرع برمجيات خبيثة أو سرقة معلومات خاصة بك".
وأضاف: "احمِ تواجدك على شبكة الإنترنت واستمتع بالمباريات النهائية من خلال شركاء البث الرسميين"، وفقًا للبيان.

وزارة العدل الأمريكية نطاق إلكتروني نهائيات كأس العالم مونديال 2026 انتهاك صارخ

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