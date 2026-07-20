بالأرقام.. تفاصيل تمديد عقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي لـ2029



كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، تفاصيل تمديد عقد طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة عامين إضافيين ليستمر اللاعب داخل صفوف الفريق حتى عام 2029.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي أنهت الاتفاق مع طاهر محمد طاهر على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية التي أثبتت قدرتها على تقديم الإضافة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق في البطولات المحلية والقارية.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي قرر تعديل القيمة المالية في عقد طاهر محمد طاهر، حيث تم رفع راتبه السنوي ليصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك بعد الاتفاق على تمديد العقد لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف المصدر أن عقد اللاعب الجديد لا يقتصر فقط على الراتب السنوي، بل يتضمن أيضًا مجموعة من المميزات والحوافز الإضافية المرتبطة بالإعلانات والرعاية، حيث من المنتظر أن يحصل طاهر على ما يقرب من 10 ملايين جنيه أخرى من خلال شركة الكرة بالنادي الأهلي وفقًا لعقود الرعاة والإعلانات، بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة بتحقيق البطولات خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترى أن طاهر محمد طاهر أصبح من العناصر المهمة في قائمة الفريق، لما يمتلكه من قدرات فنية وسرعة وخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب التزامه الشديد داخل وخارج الملعب، وهو ما دفع النادي للتحرك من أجل تأمين استمراره لفترة طويلة.

وشدد المصدر على أن تمديد عقد طاهر يأتي ضمن خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم السماح برحيل اللاعبين المؤثرين، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الأهلي على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.

كان طاهر محمد طاهر قد نجح في حجز مكان له ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المواسم الماضية، وقدم مستويات مميزة في العديد من المباريات، ليصبح أحد الأوراق الهجومية المهمة التي يعتمد عليها الفريق الأحمر.