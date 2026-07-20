شرط مروان عطية للرحيل عن الأهلي

كشف خالد الغندور عن مصدر مقرب من مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، أن اللاعب لديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عرضاً رسمياً يحقق طموحاته المهنية.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن مروان عطية لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي، لكنه يرحب بفكرة الاحتراف، مشيراً إلى أنه في حال وصول عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي، سيبلغ إدارة الأهلي بموافقته على خوض التجربة.

وأضاف الغندور أن اللاعب يترك القرار النهائي لإدارة النادي الأهلي، سواء بالموافقة على العرض أو رفضه، احتراماً لتعاقده مع النادي، لكنه في الوقت ذاته يتطلع لخوض تجربة احترافية خارج مصر إذا توفرت الظروف المناسبة لجميع الأطراف.

وأشار الغندور إلى أن مروان عطية يركز حالياً بشكل كامل مع الأهلي استعداداً للموسم الجديد، مع ترك ملف مستقبله لإدارة النادي حال وصول أي عروض رسمية خلال الفترة المقبلة.