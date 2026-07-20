محامي زيزو يتظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين بشأن مستحقاته لدى الزمالك

تقدم أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفي زيزو، بتظلم رسمي على قرار لجنة شؤون اللاعبين، الذي قضى بعدم أحقية لاعب الزمالك السابق في الحصول على مستحقات مالية من النادي.

وجاء التحرك القانوني من جانب دفاع اللاعب اعتراضًا على القرار الصادر من اللجنة، حيث يسعى المحامي إلى إعادة النظر في القضية، مؤكدًا تمسك زيزو بحقوقه المالية وفقًا لما تضمنه التظلم المقدم إلى الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تنظر الجهة المختصة في التظلم خلال الفترة المقبلة، قبل إصدار قرار نهائي بشأن النزاع القائم بين الطرفين، والذي يحظى بمتابعة واسعة داخل الوسط الرياضي.

وتعد قضية مستحقات زيزو واحدة من أبرز الملفات القانونية في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة.