الأهلي يوجه رسالة دعم إلى زيزو: «طريقنا واحد.. هدفنا واحد»

حرص النادي الأهلي على توجيه رسالة دعم إلى لاعبه أحمد سيد "زيزو"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر مجموعة من الصور للاعب بقميص الفريق، وعلّق عليها: «طريقنا واحد.. هدفنا واحد»، إلى جانب عبارة باللغة الإنجليزية: "WE TRUST YOU"، في رسالة تؤكد ثقة النادي في اللاعب.

زيزو

وجاء منشور الأهلي في ظل تداول أنباء خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل زيزو، ليؤكد النادي من خلال رسالته تمسكه باللاعب ودعمه قبل انطلاق المرحلة المقبلة من الموسم.

ويُعد أحمد سيد زيزو أحد أبرز صفقات الأهلي، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني لتقديم الإضافة الهجومية خلال المنافسات المقبلة، بعدما أظهر مستويات جيدة بقميص الفريق منذ انضمامه.