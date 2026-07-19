«مبابي» يقلص الفارق أمام إنجلترا بهدف في الشوط الثانى

نجح كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، في تسجيل أول أهداف الديوك أمام منتخب إنجلترا، خلال المباراة المقامة على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعدما استغل هجمة منظمة لينجح في هز شباك المنتخب الإنجليزي، ليقلص النتيجة إلى 4-1 مع بداية الشوط الثاني.

وكان منتخب إنجلترا قد فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، بعدما تقدم بأربعة أهداف دون رد، سجلها ديكلان رايس في الدقيقة الثالثة، ثم إزري كونسا في الدقيقة 18، قبل أن يضيف بوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين 37 و+45 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويأمل المنتخب الفرنسي في العودة إلى أجواء اللقاء خلال الشوط الثاني، بينما يسعى منتخب إنجلترا للحفاظ على تفوقه وحسم المركز الثالث في البطولة.