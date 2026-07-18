مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك بعد التراجع الذي سجله بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت حملت فيه المؤشرات الاقتصادية أخبارًا إيجابية بعدما أعلن مجلس الوزراء تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخ مصر، متجاوزًا حاجز 55 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم استقرار سوق الصرف.



ويحظى سعر الدولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج وحركة الأسواق، خاصة مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على العملات وأسواق المال.



سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

بنك القاهرة الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك المركزي المصري الشراء: 50.47 جنيه. البيع: 50.61 جنيه.



ويعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي الرسمي.

أسعار الدولار في أبرز 10 بنوك

أظهرت أحدث البيانات اختلافات طفيفة بين أسعار الدولار في عدد من البنوك، حيث جاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.44 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني QNB: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

ويؤكد هذا التباين المحدود استمرار استقرار سعر الدولار اليوم داخل الجهاز المصرفي، مع تحركات طفيفة ترتبط بسياسات التسعير لدى كل بنك.



احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر

في تطور اقتصادي مهم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز للمرة الأولى حاجز 55 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، واستمرار نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد أن ارتفاع الاحتياطي يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية، كما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل النمو

من أبرز العوامل التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأظهرت البيانات أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026 بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بـ32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت تحويلات شهر مايو 2026 وحده بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في مايو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المصرية.

ما أسباب استقرار سعر الدولار اليوم؟

هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الدولار اليوم داخل السوق المصرية، أبرزها:

تجاوز احتياطي النقد الأجنبي مستوى 55 مليار دولار.

استمرار الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج.

تحسن التدفقات الدولارية إلى القطاع المصرفي.

تنوع مصادر النقد الأجنبي.

نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن داخل سوق الصرف.

توافر السيولة الدولارية لتلبية احتياجات الاستيراد.

وتسهم هذه العوامل في تقليل الضغوط على سوق العملات، وتعزيز استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

كيف يؤثر استقرار الدولار على الاقتصاد؟

استقرار سعر الدولار اليوم يحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، من بينها:

الحد من تقلبات أسعار السلع المستوردة.

استقرار تكاليف الإنتاج للعديد من الصناعات.

دعم خطط الاستثمار المحلي والأجنبي.

تعزيز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين.

الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط التضخمية.

كما يساعد استقرار سوق الصرف في تحسين بيئة الأعمال، ويمنح الشركات رؤية أوضح عند التخطيط للاستيراد أو التوسع في النشاط.



هل يشهد الدولار تحركات جديدة؟

رغم استقرار سعر الدولار اليوم داخل البنوك، فإن الأسواق تواصل متابعة التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تظل قوة الاحتياطي النقدي، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من أبرز العوامل التي تدعم استقرار سوق الصرف المصري.

متابعة مستمرة لسعر الدولار اليوم

يبقى سعر الدولار اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، نظرًا لارتباطه بأسعار السلع والخدمات، وحركة الاستيراد والتصدير، فضلًا عن تأثيره على قطاعات واسعة من الاقتصاد.

ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، واستمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج، تتجه الأنظار إلى أداء سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاس هذه التطورات على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.