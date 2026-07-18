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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محادثات بين "سبيس إكس" والبنتاجون لتزويده بسعة حاسوبية بمليارات الدولارات

"سبيس إكس"
"سبيس إكس"
أ ش أ

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها أن شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، تعقد محادثات لتزويد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإمكانية الوصول إلى سعة مراكز البيانات التابعة لها تصل قيمتها مليارات الدولارات لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاتفاق إن عُقد سيساهم في توسيع وتعميق العلاقات الحالية والراسخة بين البنتاجون وشركة سبيس إكس، والتي تعد شريكًا رئيسًا للحكومة الأمريكية في عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية وإدارة الاتصالات القائمة على الأقمار الصناعية.

وعلى خطى الشركات والمؤسسات الضخمة، تسعى وزارة الدفاع الأمريكية بشكل متسارع إلى تأمين سعات حوسبة سحابية إضافية وهائلة؛ بهدف دعم وكالات الاستخبارات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية المعقدة، بحسب التقرير.

كما أوضح التقرير أن شركة "أمازون" أعلنت في أواخر العام الماضي عن ضخ استثمارات ضخمة لها تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة لخطمة عملاء الحكومة الأمريكية عبر ذراعها السحابي "أمازون ويب سيرفر".

ويأتي دخول "سبيس إكس" في هذه المفاوضات بمليارات الدولارات ليمثل تحديًا ومنافسة مباشرة لعمالقة الحوسبة التقليديين مثل أمازون، مستغلةً علاقاتها الوثيقة السابقة مع البنتاجون في مجالات الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لـ"وول ستريت جورنال".

وول ستريت جورنال الأمريكية ركة سبيس إكس محادثات لتزويد البنتاجون البيانات الذكاء الاصطناعي

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