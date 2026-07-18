الرسوم 800 جنيه| كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2026.. سؤال وجواب

أصبحت اختبارات القدرات 2026 محط اهتمام آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب انطلاق أعمال تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2026/2027، خاصة أن هناك عددًا من الكليات لا يمكن الالتحاق بها إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات بنجاح.



وفي إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم الإعلان عن دليل إرشادي شامل يوضح جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل، والكليات التي تشترط أداء الاختبارات، وخطوات الحجز الإلكتروني، وآليات إعلان النتائج، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب الالتزام بها.



وتحرص وزارة التعليم العالي على توفير جميع المعلومات المتعلقة بـ اختبارات القدرات 2026 عبر المصادر الرسمية، لضمان سهولة الإجراءات ومنع انتشار الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على الطلاب خلال فترة التنسيق.

ما هي اختبارات القدرات 2026؟

تعد اختبارات القدرات 2026 مجموعة من الاختبارات المؤهلة للقبول في بعض الكليات التي تتطلب امتلاك الطالب لمهارات أو قدرات خاصة، مثل المهارات الفنية أو الرياضية أو الإبداعية، إلى جانب الحصول على الحد الأدنى المطلوب في تنسيق الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن اجتياز هذه الاختبارات يعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بالكليات التي تشترطها، ولا يمكن ترشيح الطالب إليها في التنسيق الإلكتروني دون النجاح فيها.

من يحق له التقديم في اختبارات القدرات 2026؟

أوضحت وزارة التعليم العالي أن التقديم في المرحلة الحالية يقتصر على الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2026 فقط.

أما الطلاب الحاصلون على الشهادات العربية أو الأجنبية، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الصناعية، فسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد وإجراءات اختباراتهم وفقًا لقواعد القبول التي يحددها مكتب التنسيق.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026

تشمل قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات 2026 ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات العاصمة، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، ودمنهور.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

ويتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات التسجيل وأداء الاختبارات خلال المواعيد المحددة.



كيفية التسجيل في اختبارات القدرات 2026

يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. https://www.tansik.egypt.gov.eg/

إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

اختيار نوع اختبار القدرات المطلوب.

تحديد الكلية ومكان أداء الاختبار.

سداد رسوم الاختبار إلكترونيًا.

طباعة إيصال الحجز الذي يتضمن موعد ومكان الاختبار.

وأكدت الوزارة أن موعد الاختبار لا يظهر إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

طرق سداد رسوم اختبارات القدرات

وفرت الوزارة عدة وسائل إلكترونية لسداد رسوم اختبارات القدرات 2026 والتي تقدر بـ800 جنيه، وتشمل:

بطاقات الدفع المسبق.

بطاقات الائتمان.

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم قبول أي وسيلة أخرى للسداد، كما لا يسمح باسترداد الرسوم بعد إتمام الحجز.

وفي حالة وجود مشكلة أثناء السداد أو عدم ظهور موعد الاختبار بعد الدفع، يمكن التواصل مع مركز الدعم الفني عبر الرقم 15999.

كيف يتم إعلان نتائج اختبارات القدرات؟

تلتزم الكليات بإدخال نتائج الطلاب مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء الاختبارات.

ويتم إرسال أسماء الطلاب الناجحين إلكترونيًا إلى مكتب التنسيق، ولا يعتد بأي شهادات أو إفادات ورقية تصدرها الكليات بشأن النتيجة، حيث يعتمد التنسيق فقط على البيانات الإلكترونية الرسمية.



هل يمكن إعادة اختبار القدرات في حالة الرسوب؟

أكدت وزارة التعليم العالي أن اختبارات القدرات 2026 تُجرى مرة واحدة فقط.

ولا يسمح للطالب الراسب بإعادة أداء الاختبار سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى ضمن نفس التخصص، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أهم التعليمات أثناء أداء الاختبار

وضعت الوزارة عددًا من الضوابط والتعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء أداء الاختبارات، أبرزها:

الحضور قبل موعد الامتحان بساعة كاملة.

يمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني.

يعتبر الطالب غير لائق إذا ضبط بحوزته هاتف حتى وإن كان مغلقًا.

يمنع تصوير الاختبار أو نشر أي جزء منه.

يسمح بدخول الطالب فقط دون مرافقة أولياء الأمور.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية الاختبارات.

ماذا يحدث إذا تغيب الطالب عن موعد الاختبار؟

في حالة عدم حضور الطالب في الموعد المحدد، يمكنه التوجه إلى الكلية التي كان من المقرر أداء الاختبار بها، وتقديم عذر تقبله الكلية.

وفي حال الموافقة، تحدد الكلية موعدًا جديدًا، بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة لإجراء اختبارات القدرات.

هل يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى؟

أوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإعلان نتائج التنسيق، لن يتم فتح باب اختبارات القدرات 2026 مرة أخرى، نظرًا لاعتماد الحدود الدنيا للكليات واستكمال إجراءات القبول.

موقف طلاب الثانوية العامة للعام الماضي

أكدت وزارة التعليم العالي أن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الأعوام السابقة لا يحق لهم أداء اختبارات القدرات 2026، حيث يقتصر التقديم على طلاب الثانوية العامة لهذا العام فقط.

أما الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني، فيحق لهم التسجيل خلال الفترة المحددة، ولن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد غلقه.



لماذا تمثل اختبارات القدرات أهمية كبيرة؟

تمثل اختبارات القدرات 2026 خطوة أساسية لاختيار الطلاب الأكثر استعدادًا للدراسة في الكليات التي تعتمد على الموهبة أو اللياقة أو المهارات العملية، وهو ما يضمن رفع جودة العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

كما تسهم منظومة التسجيل الإلكتروني في تسهيل الإجراءات، وتقليل الزحام، وتحقيق الشفافية الكاملة في إعلان النتائج، مع توفير خدمات الدعم الفني للطلاب طوال فترة التسجيل.

لذلك تنصح وزارة التعليم العالي جميع الطلاب بمتابعة البيانات الرسمية، والالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة، لضمان إتمام إجراءات التسجيل والاختبارات بنجاح قبل بدء أعمال تنسيق الجامعات.