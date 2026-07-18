درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جوية خاصة عن تفاصيل طقس الأيام المُقبلة حيث كشفت منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأضافت أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبري تسجل 36 درجة، لكن مع زيادة نسبة الرطوبة تصبح 39 درجة، ليكون الطقس اليوم الأعلى حرارة.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لكن ليس بنسب كبيرة، حيث تكون درجة الحرارة 26 درجة ليلا.

ونوهت بأن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة المتوقعة، لتصل إلى 41 درجة بسبب نسب الرطوبة.