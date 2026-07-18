مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر

طالب الإعلامي عمرو أديب بوجود جهة تتولى مسؤولية ملف الطفولة في مصر بشكل كامل، مؤكدًا أن الاستثمار في الأطفال هو الضمان الحقيقي لمستقبل الدولة، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر اهتمامًا بصحة الأطفال وتعليمهم وثقافتهم.

وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، قال أديب إنه لا يعلم حجم المخصصات أو الميزانية الموجهة لملف الطفولة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية متفرقة ولا ترتقي إلى حجم التحديات التي تواجه الأطفال.

وأضاف أن عدداً من الدول تضع سياسات واضحة لحماية الأطفال، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الصحة أو التعليم، مطالبًا بالاستفادة من هذه التجارب وتطبيق ما يناسب المجتمع المصري.

واقترح فرض رسوم أو ضرائب على بعض الأنشطة والمنتجات غير الصحية وتوجيه عائدها إلى برامج رعاية الأطفال، مؤكدًا أن الهدف هو توفير غذاء صحي ورعاية أفضل للأجيال الجديدة.

وشدد أديب على أن مصر لا تحتاج فقط إلى زيادة عدد السكان، وإنما إلى إعداد أجيال تمتلك شخصية وهوية وطنية، لافتًا إلى أن أطفال اليوم سيكونون قادة المجتمع خلال السنوات المقبلة.

كما انتقد تراجع اهتمام الأطفال بتاريخهم وحضارتهم، متسائلًا عن مدى معرفة الأجيال الجديدة بتاريخ مصر القديم مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بالطفل يجب أن يكون مشروعًا وطنيًا، لأن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة.

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