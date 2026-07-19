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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهرجان أهداف.. ديوك فرنسا تسقط أمام إنجلترا بنتيجة 6 / 4 والأسود الثلاثة تحصد برونزية المونديال

انجلترا وفرنسا
انجلترا وفرنسا
رباب الهواري

حصد منتخب إنجلترا المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على نظيره الفرنسي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ميامي ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليختتم المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بأداء هجومي استثنائي.


 وفرض المنتخب الإنجليزي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وافتتح ديكلان رايس التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة، بتسديدة قوية استقرت داخل شباك الحارس مايك ماينان، قبل أن يضاعف إزري كونسا النتيجة في الدقيقة الثامنة عشرة بضربة رأس متقنة استغل بها كرة عرضية.

وواصل الأسود الثلاثة تفوقهم خلال الشوط الأول، بعد ما أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين، ثم عاد اللاعب نفسه ليوقع على الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بأربعة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الفرنسي ونجح في تقليص الفارق سريعًا، بعد ما سجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والأربعين، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، ثم عاد مبابي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة والستين، ليشعل أجواء المباراة ويعيد الأمل للديوك.

وشهد اللقاء إنجازًا تاريخيًا للنجم كيليان مبابي، بعدما رفع رصيده إلى اثنين وعشرين هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، كما عزز موقعه في صدارة هدافي النسخة الحالية بعدما وصل إلى عشرة أهداف.

ورغم عودة فرنسا القوية، استعاد المنتخب الإنجليزي زمام الأمور، حيث سجل بوكايو ساكا الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثمانين، ليكمل ثلاثيته الشخصية في المباراة. وفي الوقت بدل الضائع، أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لفرنسا، قبل أن يختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس لإنجلترا، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للأسود الثلاثة بستة أهداف مقابل أربعة، ويحصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث، بينما اكتفى المنتخب الفرنسي بإنهاء البطولة في المركز الرابع بعد واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة وغزارة تهديفية. 

فرنسا انجلترا كأس العالم اخبار الرياضة

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