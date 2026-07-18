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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أسبوع واحد .. نجوم الزمالك تحت حصار القانون

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

شهد الأسبوع الماضي تطورات قانونية طالت عددًا من لاعبي الزمالك، بعدما واجه بعضهم بلاغات وتحقيقات في وقائع مختلفة

مهاجم نادي الزمالك يتعرض لحادث سير مروع

تعرض اللاعب الفلسطينى الدولى عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول الكروى نادي الزمالك، لحادث سير مروع بالسيارة.

وشارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد فيديو لحادث السير والسيارة و علق عليها قائلاً: عدي الدباغ نجم الزمالك يتعرض لحادث سير.


 

وأوضحت المصادر ان اللاعب خرج بحالة جيدة ولكن تعرضت السيارة التي كان يقودها المهاجم الفلسطيني لأضرار جسيمة، وتم نقلها بواسطة ونش.

كان لاعبو الزمالك قد حصلوا على فترة راحة بعد نهاية الموسم المنقضي، على أن يعود الابيض في الفترة القادمة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

أزمة أحمد فتوح

وقررت الجهات المختصة، إحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة، في اتهامه ببيع سيارة من نوع "بنتلي" لتاجر سيارات، رغم وجود موانع حالت دون نقل ملكيتها.

وتقدم تاجر سيارات ببلاغ اتهم فيه فتوح ببيع السيارة مقابل مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، موضحًا أنه اتفق على شرائها وسدد مبلغ 6 ملايين جنيه كمقدم. 

أحمد فتوح الزمالك عدي الدباغ إبراهيم عبد الجواد

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