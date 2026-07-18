مجتبى خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تثبت عدم الثقة في «الشيطان الأكبر»

اعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن نقض الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم الأخيرة يشكل دليلا جديدا، بحسب وصفه، على عدم مصداقية واشنطن، مؤكدا أن "توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به".

وقال خامنئي، في رسالة مكتوبة، إن "الغطرسة والاستبداد والوحشية تمثل ركائز ثابتة في السياسة الأمريكية"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"الشيطان الأكبر" كشف مرة أخرى عن حقيقته من خلال التنصل من التعهدات ونقض الاتفاقات.

ورأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إشعال الحروب وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيلقنان العدو الأمريكي دروسا لن ينساها"، وأن واشنطن ستدفع، وفق تعبيره، "أثمانًا باهظة وستواجه مزيدًا من الخزي".

كما أشاد بما وصفه بـ"بسالة المقاتلين وصمود أهالي المنطقة الجنوبية"، معتبرًا أن مواقفهم قدمت نموذجًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الخصوم.

واختتم خامنئي رسالته، بالدعوة إلى تعزيز وحدة الصف الداخلي، مؤكدًا أن الحفاظ على التماسك بين الشعب والمسؤولين وتجنب الانقسام والخلاف؛ يمثلان ضرورة في المرحلة الراهنة.