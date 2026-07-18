محلل رياضي: مرسوم من الـ FIFA لمساعدة الأرجنتين على التتويج بكأس العالم

أكد إسلام عادل، المحلل الرياضي، أن هناك مرسومًا من فيفا لمساعدة الأرجنتين على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج ببطولة كأس العالم.

وأضاف إسلام عادل، خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين، رغم المستوى المميز الذي قدمه لاعبو مصر خلال المباراة، لكن التحيز الكبير من الحكم لصالح لاعبي الأرجنتين حرم الفراعنة من الفوز بالمباراة.

وتابع: «بطولة كأس العالم الحالية كان من الممكن أن يكون تقييمها أفضل لولا الفضائح والتحيز الذي شاهدناه، البطولة كانت تسير بشكل جيد جدًا، ثم ظهرت اليد الخفية الداعمة للأرجنتين، والآن أصبح هناك موقف واضح وعداء ضد الأرجنتين، ولما بنشوف حد لابس تيشيرت الأرجنتين بتكون ليه نظرة مش كويسة».

وأكمل: «هناك تشكيك في البطولة، ومن المتوقع تتويج الأرجنتين بالبطولة، وحظوظها تصل إلى 60%، ولو كان هناك تحكيم عادل ستكون حظوظ إسبانيا أكبر».

