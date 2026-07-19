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إنجلترا تعزز تقدمها بهدف إزرى كونسا في شباك فرنسا 2-0
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تعزز تقدمها بهدف إزرى كونسا في شباك فرنسا 2-0

انحلترا وفرنسا
انحلترا وفرنسا
رباب الهواري

واصل منتخب إنجلترا تفوقه أمام منتخب فرنسا بعدما نجح إزري كونسا في تسجيل الهدف الثاني برأسية قوية، مستغلًا كرة عرضية متقنة أسكنها الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026.
 

وجاء الهدف بعد بداية قوية من المنتخب الإنجليزي، الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له، بينما حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي لإنجلترا حال دون ذلك.
تشكيل منتخب إنجلترا أمام فرنسا
اعتمد الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي على تشكيل ضم دين هندرسون في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع إزري كونسا، ومارك جيهي، وجد سبينس، وجاريل كوانساه.
وفي خط الوسط شارك ديكلان رايس إلى جانب مورجان روجرز وإيبيريتشي إيزي، بينما قاد الخط الهجومي الثلاثي بوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، وإيفان توني.
ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى إنهاء مشاركته في البطولة العالمية بحصد المركز الثالث، بعد خروجه من الدور نصف النهائي، بينما يطمح المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز وإنهاء مشواره في البطولة بميدالية برونزية.
تاريخ مواجهات فرنسا وإنجلترا في كأس العالم
تحمل المواجهات بين المنتخبين تاريخًا طويلًا من المنافسة، إذ سبق أن التقيا في العديد من المناسبات الرسمية والودية، وشهدت لقاءاتهما دائمًا إثارة وندية كبيرة بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية.
ووفقًا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت، خاض المنتخبان 32 مواجهة في مختلف البطولات قبل لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026، من بينها ثلاث مباريات في نهائيات كأس العالم، ما يعكس حجم التنافس التاريخي بين المنتخبين على الساحة الدولية.
وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لما يمتلكه المنتخبان من عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، فضلًا عن الرغبة المشتركة في إنهاء البطولة بصورة إيجابية وتحقيق المركز الثالث، ليختتم كل منتخب مشاركته في كأس العالم بأفضل نتيجة ممكنة بعد مشوار حافل بالمنافسة والأداء

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