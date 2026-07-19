صحيفة أمريكية: ترامب يلعب الجولف في وقت مقتــل جنوده بصواريخ إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر بعد قصف إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأردن يوم الجمعة، فيما يقول إنه بهذه الوفيات يرتفع عدد أفراد الخدمة الأمريكية الذين قتلوا في الحرب الإيرانية إلى 16، وفق المعلن عنه، وفق ما أوردت صحيفة ديلي بيست الأمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي وقوع الوفيات يوم السبت، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور ملعب الجولف الخاص به في بيدمينستر، نيو جيرسي.

لم يتضح ما إذا كان قد أُبلغ بالوفيات مسبقًا، لكن مؤتمرًا صحفيًا للبيت الأبيض كان مقررًا ظهرًا، تم تأجيله إلى الساعة الثانية ظهرًا، ثم إلى الساعة الرابعة عصرًا، مما يشير إلى محاولات احتواء الموقف خلف الكواليس.



لم تتوفر تفاصيل إضافية حول الجنود الذين قُتلوا.

وجاء في بيان نُشر على موقع إكس: "احتراماً للعائلات، ستحجب القيادة المركزية الأمريكية معلومات إضافية، بما في ذلك هويات المحاربين الذين سقطوا، حتى مرور 24 ساعة بعد إخطار أقربائهم" .

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إجلاء أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية طبياً إلى مستشفيات أردنية، لكنهم غادروا المستشفى، بينما عاد أفراد آخرون تم تقييم إصاباتهم الطفيفة إلى الخدمة.



يمثل هذان الحادثان الوفاة الخامسة عشرة والسادسة عشرة لأفراد الخدمة الأمريكية في الصراع مع إيران منذ أن دخل ترامب، البالغ من العمر 80 عامًا، الحرب في 28 فبراير.

شوهد ترامب في ناديه للجولف في نيوجيرسي في نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي عن مقتل جنديين أمريكيين في غارة إيرانية.

قُتل ستة عسكريين في هجوم إيراني على قاعدة عسكرية في الكويت في مارس، تلاه مقتل ستة آخرين في حادث تحطم طائرة للتزود بالوقود في العراق في وقت لاحق من الشهر نفسه.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على جثة ضابط البحرية الأمريكية المفقود الذي اختفى في بحر العرب بعد هبوط اضطراري لمروحيته، وتم التعرف عليه على أنه جابرييل إدواردز.

وقال الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي إنه سينظر في احتمالية الغزو البري إذا اعتبره "مناسباً"، رافضاً استبعاد نشر قوات برية أمريكية في إيران.