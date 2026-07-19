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ميسي يثير قلق الجماهير قبل موقعة إسبانيا: مهما كانت النتيجة.. ما حققناه سيبقى للأبد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يثير قلق الجماهير قبل موقعة إسبانيا: مهما كانت النتيجة.. ما حققناه سيبقى للأبد

ميسي
ميسي
محمد بدران

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة قبل ساعات من مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لما حققه المنتخب خلال السنوات الماضية لا تتمثل في الألقاب فقط، وإنما في الرحلة التي خاضها مع زملائه.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الجزء الأجمل في كل هذه السنوات لم يكن أبدًا الألقاب، بل الرحلة بأكملها، مشاركة كل يوم مع هذه المجموعة، والنهوض في اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الرحلة."

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: "شكرًا لكل زملائي في الفريق والطاقم، ولكل من يعمل كل يوم ليجعل المنتخب الوطني عائلة. مهما حدث غدًا، هذه المجموعة كتبت بالفعل فصلًا من التاريخ لن ننساه أبدًا، ولن يتمكن أحد من مسحه يومًا."

وتأتي رسالة ميسي قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports Max 1 و2 و3 و4، إلى جانب القناة المفتوحة، وكذلك القناة الأرضية الجزائرية، ويتولى التعليق كل من عصام الشوالي، وعلي سعيد الكعبي، وحفيظ دراجي، وحسن العيدروس.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا قاتلًا على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويقترب من التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

في المقابل، تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في المباراة الختامية، باحثًا عن لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه التاريخي في نسخة 2010.

وخلال مشواره في البطولة، تصدر منتخب إسبانيا مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا في دور الـ32، وأقصى البرتغال في ثمن النهائي، وبلجيكا في ربع النهائي، قبل الإطاحة بفرنسا في نصف النهائي.

أما منتخب الأرجنتين، فتصدر مجموعته التي ضمت النمسا والأردن والجزائر، ثم تخطى الرأس الأخضر في دور الـ32، وأقصى منتخب مصر في دور الـ16، قبل الفوز على سويسرا في ربع النهائي، ثم إنجلترا في نصف النهائي، ليبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي وسط آمال كبيرة بالحفاظ على اللقب العالمي.

ميسي الأرجنتين اسبانيا كأس العالم

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