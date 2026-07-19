السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من السفر إلى مطار وميناء العقبة

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى مطار العقبة الدولي أو ميناء العقبة، بعدما قامت السلطات الأردنية بإخلائهما إثر ما وصفته بـ"تهديد محدد وذي مصداقية".

وأكدت السفارة أنه على المواطنين الأمريكيين الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية، مجددة تحذيرها من السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 2 مارس 2026 بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم الأردن، بسبب المخاطر الأمنية.

ودعت السفارة رعاياها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، أبرزها متابعة الإرشادات الصادرة عن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على المستجدات، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، التواصل مع شركات الطيران مباشرةً في حال تأثر الرحلات، وتوخي الحذر في الأماكن المرتبطة بالمصالح الأمريكية، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.