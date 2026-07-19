قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامل الخردة بدمياط.. رحلة البحث عن الرزق التي انتهت بصدمة غير متوقعة
شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك
افصل الكهرباء فورًا.. لو حصل حريق في التكييف تتصرف إزاي؟
10 جنيهات .. هبوط قوي في أسعار الطماطم بالأسواق
وول ستريت جورنال: إيران سارعت بتحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من صادرات النفط خلال الهدنة
ملتقى الإبداع العربي يعلن عن تفاصيل دورته الثانية في نوفمبر
الذكاء الاصطناعي يحسم توقعات نهائي كأس العالم: إسبانيا تتفوق على الأرجنتين
أحمد الأحمر يكشف أسباب انضمامه للبنك الأهلي.. ورسالته لجماهير الزمالك
إيران: الولايات المتحدة تهاجم محطة نووية قيد الإنشاء
العمل يسير بصورة طبيعية.. الأردن ينفي وجود أي تهديدات لمطار وميناء العقبة
انقلاب عبارة تحمل 116 راكباً قبالة سواحل جويانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من السفر إلى مطار وميناء العقبة

السفارة الأمريكية في الأردن
السفارة الأمريكية في الأردن
أ ش أ

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الامتناع عن السفر إلى مطار العقبة الدولي أو ميناء العقبة، بعدما قامت السلطات الأردنية بإخلائهما إثر ما وصفته بـ"تهديد محدد وذي مصداقية".

وأكدت السفارة أنه على المواطنين الأمريكيين الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية، مجددة تحذيرها من السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 2 مارس 2026 بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم الأردن، بسبب المخاطر الأمنية.

ودعت السفارة رعاياها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، أبرزها متابعة الإرشادات الصادرة عن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على المستجدات، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، التواصل مع شركات الطيران مباشرةً في حال تأثر الرحلات، وتوخي الحذر في الأماكن المرتبطة بالمصالح الأمريكية، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

السفارة الأمريكية الأردن المواطنين الأمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

شيكابالا

إسبانيا vs الأرجنتين.. شيكابالا في أمريكا لحضور نهائي كاس العالم

إسبانيا

التشكيل المتوقع لـ إسبانيا ضد الأرجنتين في كأس العالم

ميسي

أحمد شوبير قبل النهائي: بطل جديد سيعتلي عرش العالم الليلة

بالصور

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

فيديو

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد