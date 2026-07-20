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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيران توريس رجل مباراة نهائى كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

فيران توريس
فيران توريس
رباب الهواري

نال النجم الإسباني فيران توريس جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب الدور الأبرز في تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، إثر الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقدم توريس مباراة استثنائية على مدار اللقاء، حيث شكل مصدر إزعاج دائم لدفاعات المنتخب الأرجنتيني بفضل تحركاته السريعة وقدرته على استغلال المساحات، وظل يشكل خطورة متواصلة حتى تمكن من حسم المواجهة في الوقت الإضافي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، بعدما استغل فيران توريس كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة داخل الشباك، مانحًا منتخب إسبانيا هدف الانتصار الذي أعاد المنتخب إلى قمة كرة القدم العالمية، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعدما فرض كل فريق أسلوبه الدفاعي ونجح في الحد من خطورة منافسه، قبل أن تتغير مجريات اللقاء خلال الأشواط الإضافية، خاصة بعد تعرض منتخب الأرجنتين لنقص عددي عقب طرد إنزو فرنانديز، وهو ما منح المنتخب الإسباني أفضلية واضحة في الدقائق الأخيرة.

واستغل المنتخب الإسباني هذا التفوق بصورة مثالية، لينجح في صناعة عدة فرص هجومية، قبل أن يترجمها توريس إلى هدف تاريخي منح بلاده اللقب العالمي الثاني، بعد سنوات طويلة من انتظار العودة إلى منصة التتويج منذ الفوز بالنسخة التي أقيمت عام 2010.

واستحق فيران توريس جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية عن جدارة، بعدما جمع بين الأداء المميز والحسم في أهم لحظات البطولة، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإسبانية، ويصبح أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي سيظل حاضرًا في ذاكرة جماهير كرة القدم لسنوات طويلة


 

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