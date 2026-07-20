أوليس يتصدر قائمة صناع الأهداف في كأس العالم 2026

أسدل الستار اليوم على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما اختتمت البطولة بالمباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف، في مواجهة قوية حسمها المنتخب الإسباني بهدف دون مقابل، ليحصد لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال العديد من الأرقام المميزة على الصعيدين الفردي والجماعي، حيث تألق عدد من اللاعبين في صناعة الأهداف، وكان الفرنسي مايكل أوليس أبرزهم بعدما أنهى البطولة في صدارة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد سبع تمريرات حاسمة، رغم إخفاق منتخب فرنسا في إنهاء البطولة بالمركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب إنجلترا في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وجاء النرويجي مارتن أوديجارد في المركز الثاني بعدما قدم أربع تمريرات حاسمة، متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يكتفِ بتسجيل الأهداف، بل ساهم أيضًا في صناعة العديد من الفرص لزملائه طوال مشوار منتخب بلاده في البطولة.

كما تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن قائمة أفضل صناع الأهداف بعدما قدم أربع تمريرات حاسمة، إلى جانب لاعب البرازيل برونو جيماريش الذي حقق الرقم نفسه، بينما سجل المغربي إبراهيم دياز حضورًا مميزًا في البطولة وواصل تألقه مع منتخب بلاده.

وضمت القائمة أيضًا المكسيكي روبرتو ألفارادو والإنجليزي أنتوني جوردون والألماني فلوريان فيرتز والنرويجي أندرياس شييلديروب، بعدما نجح كل منهم في تقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال منافسات البطولة.

مايكل أوليس (فرنسا): ٧ تمريرات حاسمة.

مارتن أوديجارد (النرويج): ٤ تمريرات حاسمة.

كيليان مبابي (فرنسا): ٤ تمريرات حاسمة.

إبراهيم دياز (المغرب): ٤ مساهمات.

ليونيل ميسي (الأرجنتين): ٤ تمريرات حاسمة.

برونو جيماريش (البرازيل): ٤ تمريرات حاسمة.

روبرتو ألفارادو (المكسيك): ٣ تمريرات حاسمة.

أنتوني جوردون (إنجلترا): ٣ تمريرات حاسمة.

فلوريان فيرتز (ألمانيا): ٣ تمريرات حاسمة.

أندرياس شييلديروب (النرويج): ٣ تمريرات حاسمة



